Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2,9: nuovo sciame sismico

Cronaca

Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è avvenuta alle 4.42, con epicentro localizzato nel Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata ai Campi Flegrei, con epicentro per la precisione al Rione Terra di Pozzuoli. Lo rileva l'Ingv, secondo cui l'evento bradisismico si è verificato a un profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli, Quarto e anche in alcuni quartieri napoletani, come Posillipo. Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è avvenuta alle 4.42, con epicentro localizzato nel Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri. L’evento ha raggiunto una magnitudo 2. 

