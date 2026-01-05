Rita De Crescenzo: "Tutti con me a Roccaraso". Sindaco limita pullman

Nonostante il clamore mediatico, e la prudenza del sindaco di Roccaraso, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo insiste e rilancia con un nuovo video sui social il suo appello ad andare nel centro dell'Alto Sangro, a distanza di un anno dai disagi registrati nella località sciistica per l'arrivo di 200 pullman. Nel filmato postato oggi campeggia la scritta "Roccaraso arrivo", mentre in sottofondo si sente una canzone con il verso "tu continua a criticarmi che intanto io sono in testa". La tiktoker si mostra con espressione compiaciuta, mimando alcune parole del brano e accompagnando la musica con il ritmo delle mani. E la canzone prosegue: "sono primo in pista, a questi invidiosi non la darò vinta" e "vi ho distrutti senza mettere la sesta". Dopo di lei torna alla carica anche un altro tiktoker, Antony Sansone, protagonista lo scorso anno del faccia a faccia con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e dello scontro verbale con il deputato di Avs Francesco Borrelli. In un nuovo video Sansone annuncia ai suoi follower il ritorno nella località sciistica abruzzese. "Tutti quanti a Roccaraso il primo febbraio - afferma - ci stiamo organizzando per dare un ottimo esempio e per essere civili, perché giustamente il sindaco e la località sciistica ci ospitano ogni anno". Sansone sottolinea come la presenza dei visitatori napoletani sia una consuetudine di lunga data e invita a mantenere comportamenti corretti: "Saranno due, trecento anni che il popolo napoletano va a Roccaraso per divertirsi però quest'anno come ogni anno con Antony Sansone sempre persone pulite, sistemate e civili". "Dobbiamo divertirci e dare il giusto esempio - conclude - dimostrando che siamo un popolo anche civile". Già dopo il primo video di De Crescenzo il primo cittadino di Roccaraso aveva ribadito le misure di contingentamento turistico, per evitare ingorghi e disagi, che prevedono l'ingresso di 50 pullman previa prenotazione sul sito del Comune.