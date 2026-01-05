Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rita De Crescenzo: "Tutti con me a Roccaraso". Sindaco limita pullman

Cronaca

La tiktoker napoletana rilancia con un nuovo video sui social il suo appello ad andare nel centro dell'Alto Sangro, a distanza di un anno dai disagi registrati nella località sciistica per l'arrivo di 200 pullman. Ma questa volta l'amministrazione locale ha già preso contromisure

ascolta articolo

Nonostante il clamore mediatico, e la prudenza del sindaco di Roccaraso, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo insiste e rilancia con un nuovo video sui social il suo appello ad andare nel centro dell'Alto Sangro, a distanza di un anno dai disagi registrati nella località sciistica per l'arrivo di 200 pullman. Nel filmato postato oggi campeggia la scritta "Roccaraso arrivo", mentre in sottofondo si sente una canzone con il verso "tu continua a criticarmi che intanto io sono in testa". La tiktoker si mostra con espressione compiaciuta, mimando alcune parole del brano e accompagnando la musica con il ritmo delle mani. E la canzone prosegue: "sono primo in pista, a questi invidiosi non la darò vinta" e "vi ho distrutti senza mettere la sesta". Dopo di lei torna alla carica anche un altro tiktoker, Antony Sansone, protagonista lo scorso anno del faccia a faccia con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e dello scontro verbale con il deputato di Avs Francesco Borrelli. In un nuovo video Sansone annuncia ai suoi follower il ritorno nella località sciistica abruzzese. "Tutti quanti a Roccaraso il primo febbraio - afferma - ci stiamo organizzando per dare un ottimo esempio e per essere civili, perché giustamente il sindaco e la località sciistica ci ospitano ogni anno". Sansone sottolinea come la presenza dei visitatori napoletani sia una consuetudine di lunga data e invita a mantenere comportamenti corretti: "Saranno due, trecento anni che il popolo napoletano va a Roccaraso per divertirsi però quest'anno come ogni anno con Antony Sansone sempre persone pulite, sistemate e civili". "Dobbiamo divertirci e dare il giusto esempio - conclude - dimostrando che siamo un popolo anche civile". Già dopo il primo video di De Crescenzo il primo cittadino di Roccaraso aveva ribadito le misure di contingentamento turistico, per evitare ingorghi e disagi, che prevedono l'ingresso di 50 pullman previa prenotazione sul sito del Comune.

Cronaca: Ultime notizie

Rita De Crescenzo: "Tutti con me a Roccaraso". Sindaco limita pullman

Cronaca

La tiktoker napoletana rilancia con un nuovo video sui social il suo appello ad andare nel centro...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2,9: nuovo sciame sismico

Cronaca

Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è...

Trentino, base jumper austriaco si schianta e muore sul monte Brento

Cronaca

L'impatto è avvenuto poco prima delle 9. A chiamare i soccorsi è stato l'amico che si trovava con...

Morto Gianluigi Armaroli, storico volto del Tg5

Cronaca

Storico corrispondente del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana, aveva compiuto 77 anni lo scorso...

Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14. Bottino da 400mila euro

Cronaca

È accaduto all'altezza di Ortona, nel Chietino. Oltre a fumogeni, veicoli incendiati e chiodi a...

Cronaca: i più letti