Brescia, donna accoltellata dal marito: è grave

Cronaca

L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri. La donna era in strada con ferite al collo a Capriolo. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa. L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri. La donna era in strada con ferite al collo. Dagli accertamenti è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada. La donna é  stata colpita con un coltello dal marito convivente, un uomo di 51 anni. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto. 

