Madonna di Campiglio, skipass limitati fino al 5 gennaio. Cosa sapere

La stagione sciistica è ormai entrata nel vivo e a Madonna di Campiglio è già entrata in vigore una novità sugli skipass. Nella stazione sciistica sulle Dolomiti del Brenta è stato introdotto il cosiddetto “numero ideale”, che stabilisce il contingentamento degli sciatori sulle piste. Fino al 5 gennaio potranno essere venduti al massimo 14.000 skipass giornalieri. Quella introdotta a Madonna di Campiglio è una delle prime misure in Italia con l'obiettivo di garantire massima qualità e sicurezza agli utenti e di ridurre le code agli impianti di risalita.

Il “numero ideale”

"Con questa operazione rinunciamo a quasi mezzo milione di incassi, non è proprio una cifra ridicola ma lo facciamo perché ci sta a cuore la qualità e la sicurezza dei nostri ospiti", ha detto il direttore di Funivie Campiglio, Bruno Felicetti spiegando i motivi dell'introduzione della misura. Sulle Dolomiti, da Sesto fino al Brenta, la stagione sciistica è garantita soprattutto dall'innevamento dei cannoni e dalle nevicate, seppur deboli, dell'ultimo periodo. “Non mandiamo a casa nessuno, chiaro che si prevede una gestione più stringente delle zone dello Spinale e Grostè, le aree più ambite, e il suggerimento è quello di sciare verso Folgarida-Marilleva e Pinzolo per una migliore gestione dei flussi", sottolinea Felicetti.