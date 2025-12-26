Incidente per auto scorta Procuratore Gratteri, tre feriti lievi

La ricostruzione

L'automobile che faceva parte della scorta, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si è scontrata con un'altra auto proveniente dalla direzione opposta che le avrebbe tagliato la strada, svoltando verso sinistra nonostante la striscia continua. Le due auto sono finite contro il muretto di recinzione di un bar coinvolgendo anche una terza macchina parcheggiata lungo la strada. Il capo scorta ha avvertito dell'incidente i carabinieri ed il personale del 118, che sono arrivati poco dopo sul posto. I tre feriti sono i due uomini che viaggiavano sull'auto di scorta e il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente. Il procuratore Gratteri, come prevedono in questi casi i protocolli di sicurezza, non è sceso dall'auto ma si è continuamente informato degli sviluppi degli accertamenti e delle condizioni dei feriti.