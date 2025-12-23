Fiamma olimpica Milano Cortina 2026 oggi a Napoli: percorso e tedofori

La fiamma olimpica ha proseguito il suo tour nel Sud Italia, facendo tappa a Paestum e Amalfi tra i siti dell'Unesco. Oggi a Napoli, poi il 28 dicembre tappa a Potenza. La Fiamma Olimpica, partita da Roma il 6 dicembre, attraverserà oltre 300 comuni italiani in un viaggio che rappresenta uno dei momenti più iconici e suggestivi verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ascolta articolo

Oggi la fiaccola fa tappa nell'Antica Repubblica Marinara. Proveniente via terra da Positano, la torcia giunge in mattinata nel centro di Amalfi da cui raggiunge piazza Spirito Santo. Portata in staffetta da quattro tedofori, la fiaccola attraversa l'intero centro cittadino per poi sostare lungo la maestosa gradinata del duomo di Sant'Andrea. Sempre a piedi verrà trasferita al molo Cassone da cui si imbarcherà su una motovedetta della Guardia Costiera che la trasferirà prima in Penisola Sorrentina. Ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori che prenderanno parte alla cerimonia della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma nel pomeriggio a Napoli.

Presente anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie Ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori che prenderanno parte alla cerimonia della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma nel pomeriggio a Napoli. La staffetta che vedrà protagonista il principe, nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888, avrà inizio intorno alle ore 18.26, con punto di partenza all'altezza di Corso Umberto I, 135. La staffetta dei tedofori è programmata a partire dalle 17. Il tracciato collega la periferia col centro storico di Napoli: da Scampia, dove ha sede la palestra dove è cresciuta la medaglia d'oro olimpica Pino Maddaloni, anche lui tra i tedofori, fino al centro storico con l'arrivo fissato a piazza Plebiscito, dove è prevista a partire dalle 19.30 la cerimonia conclusiva, con la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini. Tra i tedofori, oltre Maddaloni, figurano Ciro Ferrara e gli artisti The Jackal e Stash della band The Kolors, Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo. Napoli è una delle tappe della fiamma olimpica che rimarrà in Campania dal 21 al 28 dicembre.

2252545606 - ©Getty

La Fiamma Oimpica da Paestum ad Amalfi Da Paestum a Salerno ad Amalfi, la Fiamma olimpica traccia un filo di luce che unisce storia millenaria, paesaggi iconici e comunità in festa nel cammino verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola è stata accolta nei parchi di Paestum e Velia dove ha attraversato le testimonianze millenarie delle aree archeologiche, illuminando gli spazi antichi e creando un ponte ideale tra mito, storia e contemporaneità. A seguire è arrivata a Salerno per poi partire con la staffetta dei tedofori dal Forte la Carnale. Di mano in mano, condotta per via Torrione, corso Garibaldi, via Roma, villa comunale, piazza della Libertà e stazione marittima al molo Manfredi, dove l'ultimo tedoforo ha acceso di sera il tripode olimpico.

2252545477 - ©Getty

La Fiamma Olimpica a Pompei La Fiamma Olimpica ieri ha fatto tappa presso l'area archeologica di Pompei. Quattro tedofori - Maria Marinella Biacca, Immacolata Cerasuolo, Sandro Cuomo, Kujtim Gazide - partendo dall'arena dell'anfiteatro, hanno attraversato la città antica percorrendo via dell'Abbondanza fino al Foro. La Fiamma ha concluso il percorso della giornata alle ore 19,30 in Piazza Bartolo Longo con la Cerimonia di accensione del braciere.

2249956213 - ©Getty