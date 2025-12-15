Bologna, 16enne ucciso dopo lite: aggressore condannato a 11 anni

Il collegio di giudici, presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai, ha condannato ad una pena di 11 anni e 6 mesi il giovane, all'epoca dei fatti 16enne, che era accusato dell'omicidio di Fallou Sall, il ragazzino di 16 anni ucciso a coltellate il 4 settembre del 2024, in via Piave, dopo che era intervenuto in difesa di un amico, un 17enne che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La Procura aveva chiesto una pena totale di 21 anni.