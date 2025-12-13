Offerte Sky
Tornare a casa di notte, senza aver paura. Grazie a una videochiamata

Giulia Mengolini

©Getty

Secondo l'ultimo rapporto Censis il 67,3% delle donne ha paura quando torna a casa di notte. E il 38% di loro ha rinunciato a uscire per timore che potesse succederle qualcosa di grave. La sicurezza in strada dovrebbe essere un diritto di tutte, ma per le istituzioni il tema non è abbastanza urgente. Per colmare questo vuoto Laura De Dilectis ha creato l'app Viola Walk Home: un servizio pensato per non essere mai sole. E chiamare aiuto in caso di bisogno. L'intervista

