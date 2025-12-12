Milano, anziano sfonda con auto parete di un garage: sospeso a 8 metri

È successo in un'autorimessa di via Giacomo Zanella. A causa di una manovra sbagliata mentre usciva dal garage, l'84enne ha distrutto il muretto vetrato al primo piano della struttura, rimanendo in bilico a bordo della vettura a un'altezza di circa otto metri per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo, in stato di choc, è stato trasportato al Policlinico

Un uomo di 84 anni ha sfondato con l'auto la vetrata di un edificio ed è rimasto sospeso a otto metri d'altezza. È successo a Milano, in un'autorimessa di via Giacomo Zanella. A causa di una manovra sbagliata mentre usciva dal garage, l'uomo ha distrutto il muretto vetrato al primo piano della struttura, rimanendo in bilico a bordo della vettura a un'altezza di circa otto metri per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, hanno prestato soccorso all'84enne.