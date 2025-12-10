Offerte Sky
Migranti, 126 soccorsi nella notte e sbarcati a Lampedusa

Cronaca
©Ansa

I migranti sono stati soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria, nonché dalla ong Trotamar III e sbarcati a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Zawiya e Zuara in Libia e da Zarzis in Tunisia, agganciati dai soccorritori con a bordo 71 bengalesi, guineani, egiziani, pakistani, eritrei ed afghani

Nella notte le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria, insieme alla nave ong Trotamar III, hanno tratto in salvo 126 migranti poi approdati a Lampedusa. I soccorritori hanno intercettato tre imbarcazioni partite da Zawiya e Zuara, in Libia, e da Zarzis, in Tunisia, con a bordo gruppi composti da 19 a 71 persone di origine bengalese, guineana, egiziana, pakistana, eritrea e afghana. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, si erano registrati due sbarchi con 41 e 18 migranti. All'hotspot si trovano attualmente 263 ospiti e per la mattinata non sono previsti trasferimenti. 

Ieri altro sbarco, attualmente all'hotspot ci sono 263 migranti

Altri 41 migranti sono riusciti ieri a sbarcare, a bordo di un barcone, sull'isola di Lampedusa. Il gruppo, proveniente dal Bangladesh e dall'Egitto, è stato fermato dalla guardia di finanza e condotto nell'hotspot di Contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di 45 migranti, ci sono 78 persone, fra cui due minori. I 78 hanno raccontato di essere partiti dalla Libia domenica sera. 

