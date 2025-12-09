Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zermatt, ai piedi del Cervino il progetto Lina Peak: il grattacielo più alto di Svizzera

Cronaca

Allo studio un vero e proprio villaggio verticale con una torre di 260 metri, destinata a diventare la più alta della Svizzera, fatta di 65 piani e 550 unità abitative. Il progetto include strutture culturali, sportive , spazi per eventi, parcheggi e un collegamento agli impianti sciistici

ascolta articolo

La località di Zermatt è nota in tutto il mondo per il Cervino, una delle montagne simbolo della zona, e per il turismo invernale che ogni anno porta migliaia di visitatori. Per far fronte alla carenza di abitazioni per residenti e lavoratori stagionali, con affitti elevati e case spesso destinate soltanto al turismo breve, ha avuto origine Lina Peak, un progetto architettonico ambizioso e innovativo che propone un villaggio verticale di 65 piani, capace di concentrare residenze, servizi e spazi pubblici senza consumare ulteriore territorio, ridefinendo in modo innovativo il rapporto tra urbanistica, architettura e paesaggio alpino, non senza dubbi da parte di chi lotta per la causa climatica, che in Lina Peak vede l'ennesimo progetto moderno senza futuro.

 

Torre alta oltre 200 metri con 65 piani

Lina Peak progetta, in modo sicuramente ambizioso, un villaggio verticale con la costruzione di una torre di 260 metri, destinata a diventare la più alta della Svizzera, con 65 piani e 550 unità abitative. Il progetto include strutture culturali, sportive (come piscine al chiuso), spazi per eventi, parcheggi e un collegamento agli impianti sciistici, rendendo l’edificio un vero e proprio centro polifunzionale. L’idea alla base della torre è quella di un luogo innovativo dove residenza, turismo e servizi convivono in un’unica struttura, riducendo l’impatto sul territorio circostante e preservando la vista del paesaggio alpino. L’approccio è radicalmente innovativo per un contesto tradizionale come Zermatt, dove chalet e baite sono da sempre l’elemento distintivo dell’architettura locale.

Cronaca: Ultime notizie

Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola

Cronaca

In via Archimede, un’ambulanza con le sirene attive ha investito uno studente di 12 anni che...

Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre, orari e fasce di garanzia

Cronaca

Nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre, il sindacato Osr Sul ha indetto una mobilitazione del...

Un autobus dell'ATAC fermo al capolinea durante lo sciopero generale stazione Termini a Roma, 21 ottobre 2016. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Zermatt, ai piedi del Cervino sorgerà l'edificio più alto di Svizzera

Cronaca

Allo studio un vero e proprio villaggio verticale con una torre di 260 metri, destinata a...

Pordenone, auto contro corriera: morto automobilista, studenti feriti

Cronaca

L'autista dell'autobus è rimasto incastrato tra le lamiere. I ragazzi sono stati trasferiti...

Giornata mondiale contro la corruzione, Italia 52esima in classifica

Cronaca

Lo riporta il Corruption Perceptions Index, elaborato annualmente da Transparency International,...

Cronaca: i più letti