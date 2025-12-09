Zermatt, ai piedi del Cervino il progetto Lina Peak: il grattacielo più alto di Svizzera

Allo studio un vero e proprio villaggio verticale con una torre di 260 metri, destinata a diventare la più alta della Svizzera, fatta di 65 piani e 550 unità abitative. Il progetto include strutture culturali, sportive , spazi per eventi, parcheggi e un collegamento agli impianti sciistici

La località di Zermatt è nota in tutto il mondo per il Cervino, una delle montagne simbolo della zona, e per il turismo invernale che ogni anno porta migliaia di visitatori. Per far fronte alla carenza di abitazioni per residenti e lavoratori stagionali, con affitti elevati e case spesso destinate soltanto al turismo breve, ha avuto origine Lina Peak, un progetto architettonico ambizioso e innovativo che propone un villaggio verticale di 65 piani, capace di concentrare residenze, servizi e spazi pubblici senza consumare ulteriore territorio, ridefinendo in modo innovativo il rapporto tra urbanistica, architettura e paesaggio alpino, non senza dubbi da parte di chi lotta per la causa climatica, che in Lina Peak vede l'ennesimo progetto moderno senza futuro.