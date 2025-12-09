Morta a Venezia la poetessa Anna Toscano, aveva 55 anni

"Anna è libera". Con queste parole, affidate a un post intenso di Gianni Montieri, il marito e compagno di vita, è stata annunciata lunedì la scomparsa di Anna Toscano, venuta a mancare a 55 anni. Poetessa, fotografa, autrice, attrice, attivista era profondamente legata alla sua Venezia, dove viveva insieme a Gianni e alle loro cagnette Iole e Rosina. Spirito curioso e instancabile, attraversava territori diversi del sapere con la stessa attenzione con cui sceglieva ogni parola, donandole voce e respiro. Montieri, ricordandola, ha scritto: "La mia adorata Anna se n’è andata, è libera", spiegando come lui, la sorella Elena, le cagnette e le amiche più care siano rimasti accanto a lei in un anno durissimo. E ancora: "È stata una ragazza fatta di luce, talento, determinazione, generosità. Geniale fino all’ultimo, meravigliosa. Ci siamo amati tanto, ci ameremo per sempre".