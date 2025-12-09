Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pordenone, auto finisce contro corriera: morto l'automobilista, studenti feriti

Cronaca

L'autista dell'autobus è rimasto incastrato tra le lamiere. I ragazzi sono stati trasferiti all'ospedale del capoluogo friulano, ma le loro condizioni non destano preoccupazione

ascolta articolo

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti, ma in modo lieve. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse cinque o sei ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere. 

Cronaca: Ultime notizie

Genova, ambulanza travolge 12enne mentre va a scuola

Cronaca

In via Archimede, un’ambulanza con le sirene attive ha investito uno studente di 12 anni che...

Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre, orari e fasce di garanzia

Cronaca

Nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre, il sindacato Osr Sul ha indetto una mobilitazione del...

Un autobus dell'ATAC fermo al capolinea durante lo sciopero generale stazione Termini a Roma, 21 ottobre 2016. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Pordenone, auto contro corriera: morto automobilista, studenti feriti

Cronaca

L'autista dell'autobus è rimasto incastrato tra le lamiere. I ragazzi sono stati trasferiti...

Terremoto in Irpinia nella notte, magnitudo 3.0: scuole chiuse

Cronaca

La scossa  è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte a Montefredane, in provincia di...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Le tensioni internazionali sull'Ucraina e le relazioni complicate tra Usa e Ue dominano le...

13 foto

Cronaca: i più letti