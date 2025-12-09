Pordenone, auto contro corriera: morto automobilista, studenti feriti

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti, ma in modo lieve. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse cinque o sei ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere.