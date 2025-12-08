Papa Leone XIV: "Umanità provata, ora si aprano le porte della pace"

Il Pontefice ha compiuto il tradizionale l'atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna. "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra" - ha invocato papa Prevost - "speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l'aurora"

Papa Leone i rivolge alla Madonna per "un'umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l'ha plasmata" e per i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza", compiendo l'atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna. "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra" - invocato papa Prevost - "speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l'aurora. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione".

"Come Maria diciamo sì a gesti d'amore quotidiani"

"Il dono della pienezza di grazia, nella fanciulla di Nazareth, ha potuto portare frutto perché lei, nella sua libertà, lo ha accolto abbracciando il progetto di Dio. Il Signore agisce sempre così: ci fa grandi doni, ma ci lascia liberi di accettarli o meno". Queste erano state le parole pronunciate dal Papa durantel'Angelus nella solennità dell'Immacolata concezione che si celebra oggi. "È grande il dono dell'Immacolata Concezione" - ha commentato lo stesso papa Prevost prima di introdurre la preghiera mariana -, "ma lo è anche il dono del Battesimo che abbiamo ricevuto! È meraviglioso il "sì" della Madre, ma può esserlo anche il nostro, rinnovato ogni giorno fedelmente, con gratitudine, umiltà e perseveranza, nella preghiera e nelle opere concrete dell'amore, dai gesti più straordinari agli impegni e ai servizi più feriali e quotidiani, così che ovunque Gesù possa essere conosciuto, accolto e amato e a tutti giunga la sua salvezza".