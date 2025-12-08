Milano, si dimette amministratore unico San Raffaele Francesco Galli

L'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, si è dimesso oggi dopo la riunione d'urgenza del cda del Gruppo San Donato e il voto all'unanimità della procedura di revoca. Le dimissioni fanno seguito al caos al terzo piano dell'iceberg dove ci sono l'admission room, reparto di medicina ad alta intensità e di cure intensive, affidati a una Coop esterna e che, la notte fra il 6 e 7, ha causato il blocco degli accessi al pronto soccorso e il trasferimento dei pazienti in altri reparti. L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha "disposto l'avvio immediato di una indagine dell'Ats". Marco Centenari è il nuovo amministratore unico.

Nel dettaglio

L'indagine, ha spiegato Bertolaso servirà a "ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali criticità organizzative o procedurali. ATS opererà con la massima scrupolosità, ascoltando tutte le figure coinvolte e acquisendo la documentazione necessaria. Al termine dell'istruttoria saranno assunte tutte le misure ritenute opportune per garantire che situazioni analoghe non possano ripetersi". Dal canto suo il consiglio di amministrazione del gruppo San Donato ha preso provvedimenti. "Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo San Donato SpA, - si spiega in una nota - riunitosi oggi con procedura di urgenza, a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell'ospedale San Raffaele, comunica di aver votato all'unanimità la procedura di revoca nei confronti del Dottor Francesco Galli, Amministratore Unico dell'Irccs Ospedale San Raffaele" "Il Dottor Galli, venuto a conoscenza dell'avvio della procedura - continua la nota -, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni a partire dalla data odierna. Nella medesima seduta del Consiglio, l'Ingegner Marco Centenari è stato indicato quale nuovo Amministratore Unico dell'Ospedale San Raffaele. L'ingegner Marco Centenari, nella duplice veste di Amministratore Delegato del Gruppo San Donato e Amministratore Unico dell'Ospedale San Raffaele, ha confermato la totale disponibilità della struttura ospedaliera e di tutti i professionisti coinvolti, affinché sia assicurata la assoluta trasparenza e siano tutelate prima di tutto la salute e la sicurezza dei cittadini".