Portici, ritrovata la 16enne scomparsa dopo uscita da scuola. Sta bene

Portici, ritrovata la 16enne scomparsa dopo l'uscita da scuola. Sta bene

Cronaca
©Ansa

La giovane è stata ritrovata dopo essere scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, lo scorso 2 dicembre, una volta uscita da scuola. A lanciare l'allarme, con un post apparso sui social, era stata proprio la madre della ragazza

Dopo alcuni giorni di ansia, nei quali non si avevano più notizie di una ragazza di 16 anni, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, è arrivato il lieto fine. La giovane è stata ritrovata dai Carabinieri e sta bene. A lanciare l'allarme, dopo che la sedicenne era scomparsa una volta uscita da scuola, era stata la madre con un post apparso sui social.

