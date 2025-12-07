Portici, ritrovata la 16enne scomparsa dopo uscita da scuola. Sta bene

Dopo alcuni giorni di ansia, nei quali non si avevano più notizie di una ragazza di 16 anni, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, è arrivato il lieto fine. La giovane è stata ritrovata dai Carabinieri e sta bene. A lanciare l'allarme, dopo che la sedicenne era scomparsa una volta uscita da scuola, era stata la madre con un post apparso sui social.