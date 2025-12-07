Catania, squadra pallavolo in ospedale per intossicazione da monossido

I fatti sono vvenuti durante un match. A renderlo noto è la societa' sportiva Asd Volley 96 di Milazzo. Un'atleta ha improvvisamente perso i sensi, riprendendo conoscenza dopo alcuni minuti. Nel giro di pochi minuti, tutte le ragazze della formazione milazzese hanno iniziato a lamentare forti mal di testa e problemi respiratori. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118

L'impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport mal funzionante e un'intera squadra di pallavolo femminile che finisce in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio: è quanto accaduto a Zafferana Etnea, nel Catanese, sul finire della gara tra Zafferana Volley e Volley Milazzo. Ad accusare il primo malore è stata un'atleta della squadra ospite con capogiri e difficolta' respiratorie. Poco dopo anche le compagne di squadra e l'immediata attivazione dei soccorsi. Scattata una maxi emergenza e sul posto sono arrivate diverse ambulanze del servizio 118. Le giocatrici sono state trasportate all'ospedale Cannizzaro di Catania e per alcune in via precauzionale è stata attivata la camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere accertato la presenza di monossido di carbonio hanno avviato le ispezioni per ricostruire l'accaduto.