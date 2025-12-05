Stelle di Natale Ail nelle piazze d'Italia: dove e quando trovarle

Dal 5 all’8 dicembre tornano le stelle di Natale Ail a colorare 5mila piazze italiane. Giunta alla 37ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, l’iniziativa rinnova un appuntamento storico con la solidarietà promosso dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), da oltre 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Con un contributo minimo di 15 euro si potrà ricevere la tradizionale pianta natalizia, simbolo di speranza, oppure la dolce stella “Sogni di cioccolato Ail”, disponibili nelle piazze grazie all’impegno di 17mila volontari.

Il ricavato verrà investito nella Ricerca e nel Sostegno

Il ricavato sosterrà la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue, adulti e bambini. Negli anni, Ail ha contribuito a importanti progressi nella diagnosi e nelle terapie, sempre più mirate ed efficaci. L’associazione finanzia studi su leucemie, linfomi e mieloma, supporta servizi socioassistenziali, realizza Case alloggio vicine ai Centri di ematologia, organizza cure domiciliari, offre sostegno psicologico e legale, e contribuisce al funzionamento dei reparti specialistici con apparecchiature e personale sanitario. Grazie alle sue 83 sezioni provinciali e a migliaia di volontari, Ail garantisce continuità assistenziale e terapeutica, rendendo concreta la speranza di rendere queste malattie sempre più guaribili. Le stelle di Natale Ail non sono solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto per la vita e la ricerca. Per sapere in quali piazze italiane trovare i 17.000 volontari dell’Ail dal 6 all’8 dicembre visitare il sito ail.it o chiamare il numero 06-70386060