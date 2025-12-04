Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna

In particolare è andato a fuoco un capannone industriale della Roncalab. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Una persona risulta intossicata

Una persona è rimasta intossicata dopo un vasto incendio che si è verificato nel Lecchese. In particolare è andato a fuoco un capannone industriale della Roncalab a Lomagna. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno della giornata di oggi, 4 dicembre, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Le immagini dell'incendio sono state documentate da un video, pubblicato da "Il Giorno". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi, provenienti dal comando di Lecco ma anche da quello di Monza. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso.