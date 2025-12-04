Grosseto, muore a 29 anni dopo un malore durante partita di calcetto

Non c’è stato niente da fare per Matteo Legler, accasciatosi su un campetto mentre stava giocando con alcuni amici. Rianimato sul posto, purtroppo è poi morto in ospedale dove era arrivato in gravissime condizioni. Originario di Porto Ercole, tra pochi giorni sarebbe diventato padre ascolta articolo

Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto nonostante una lunga rianimazione, iniziata sul campo e continuata in ospedale. La vittima è Matteo Legler, 29enne di Porto Ercole (Grosseto) avrebbe compiuto gli anni a Natale e, soprattutto, tra un mese sarebbe diventato padre. A dare l'allarme, dopo che il giovane si era accasciato a terra, sono stati i compagni di squadra.

Matteo Legler su un campo di calcio in una foto diffusa dall'A.S.D Atletico Maremma

I soccorsi Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto. Dietro l'ambulanza anche amici e compagni che erano con lui sul campo e che sono rimasti ad aspettare nella sala d'attesa. I medici lo hanno preso immediatamente in carico, tentando ogni manovra possibile per salvargli la vita, ma il giovane non ce l'ha fatta ed è morto attorno alle 22,30. La salma del 29enne è stata trasferita all'obitorio, mentre tutta la comunità di Porto Ercole si è stretta attorno a familiari e amici.

Una comunità distrutta dal dolore In segno di lutto i campionati amatoriali della provincia di Grosseto, di calcio a cinque e a otto, sono stati sospesi. Matteo Legler era direttore sportivo della squadra di calcio di Porto Ercole, che lui stesso aveva contribuito a rifondare quest'anno. Il club lo ricorda con un post sulla propria pagina Facebook, con un cuore rossoblu e la scritta "Ciao Matteo, per sempre con noi". Cordoglio anche da parte del Comune di Monte Argentario: "L'amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla Asd Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. In momenti così difficili, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita".