Grosseto, muore a 29 anni dopo un malore durante partita di calcetto

Grosseto, 29enne muore dopo un malore durante partita calcetto: stava per diventare papà

Non c’è stato niente da fare per Matteo Legler, accasciatosi su un campetto mentre stava giocando con alcuni amici. Rianimato sul posto, purtroppo è poi morto in ospedale dove era arrivato in gravissime condizioni. Originario di Porto Ercole, tra pochi giorni sarebbe diventato padre

Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto nonostante una lunga rianimazione, iniziata sul campo e continuata in ospedale. La vittima è Matteo Legler, 29enne di Porto Ercole (Grosseto) avrebbe compiuto gli anni a Natale e, soprattutto, tra un mese sarebbe diventato padre. A dare l'allarme, dopo che il giovane si era accasciato a terra, sono stati i compagni di squadra. 

Matteo Legler su un campo di calcio in una foto diffusa dall'A.S.D Atletico Maremma

I soccorsi

Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto. Dietro l'ambulanza anche amici e compagni che erano con lui sul campo e che sono rimasti ad aspettare nella sala d'attesa. I medici lo hanno preso immediatamente in carico, tentando ogni manovra possibile per salvargli la vita, ma il giovane non ce l'ha fatta ed è morto attorno alle 22,30. La salma del 29enne è stata trasferita all'obitorio, mentre tutta la comunità di Porto Ercole si è stretta attorno a familiari e amici.

Una comunità distrutta dal dolore

In segno di lutto i campionati amatoriali della provincia di Grosseto, di calcio a cinque e a otto, sono stati sospesi. Matteo Legler era direttore sportivo della squadra di calcio di Porto Ercole, che lui stesso aveva contribuito a rifondare quest'anno. Il club lo ricorda con un post sulla propria pagina Facebook, con un cuore rossoblu e la scritta "Ciao Matteo, per sempre con noi". Cordoglio anche da parte del Comune di Monte Argentario: "L'amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla Asd Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. In momenti così difficili, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita".

