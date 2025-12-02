Ragazzo sequestrato nel Ragusano, 3 ordinanze di custodia cautelare

Offerte Black Friday
Ragazzo sequestrato nel Ragusano, emesse 3 ordinanze di custodia cautelare

Nella prime ore della mattinata la Polizia di Stato di Ragusa, della Sisco di Catania e del Commissariato di Vittoria hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un giovane avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria

Il gip d Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per il rapimento, il 25 settembre scorso di Gaetano Nicosia, 17 anni, a Vittoria (Ragusa). Le ordinanze sono state eseguite dalla Polizia di Stato -  Squadra Mobile della Questura di Ragusa,  della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine.  I tre sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. 

Il sequestro 

Il diciassettenne venne sequestrato di sera  in una piazzetta del rione Forcone a Vittoria, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo, figlio un commerciante del settore  ortofrutticolo, era stato prelevato da due uomini  arrivati su un'auto e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per  nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non  preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. Nicosia era stato rilasciato la sera dopo il rapimento senza che - dissero gli inquirenti - fosse stata richiesta una somma di denaro per la liberazione.

