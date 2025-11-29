Nardò, 27enne scomparsa da giorni: ricerche estese in tutta Italia

Tatiana Tramacere è sparita misteriosamente da lunedì, quando è uscita dalla sua abitazione senza più rientrare. Da quel giorno alcuni testimoni riferiscono di averla avvistata in due occasioni nel centro della cittadina pugliese. I familiari hanno presentato una denuncia e la prefettura ha attivato il centro di coordinamento per le ricerche

Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Sul sito del Comune è scritto che la ragazza "è scomparsa misteriosamente da lunedì", quando è uscita dalla sua abitazione senza più rientrare. I familiari hanno presentato una denuncia e la prefettura ha attivato il centro di coordinamento per le ricerche.

Due avvistamenti in centro dopo la data della sparizione

Nelle ultime ore le ricerche sono state estese in tutta Italia: secondo quanto riportato da Repubblica, alcuni testimoni affermano di aver visto in città la giovane in due occasioni, ma dopo la data di lunedì 24 novembre: precisamente nel centro urbano nelle giornate di mercoledì e giovedì scorso. Proprio a giovedì (in largo Osanna, zona centralissima di Nardò) risale l’ultimo avvistamento da parte di amici.

Immagini di sorveglianza al vaglio degli inquirenti

A proposito di questo avvistamento, i carabinieri avrebbero ultimato l'acquisizione di tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza nella zona. Gli investigatori stanno anche verificando se qualche conoscente possa averle lasciato le chiavi di qualche abitazione nella zona, dove la ragazza potrebbe essersi rifugiata.

Improbabile che abbia lasciato l’Italia per andare verso la sua terra d’origine, l’Ucraina, anche perché la ragazza ha lasciato Kiev quando era bambina e non ha collegamenti né conosce la lingua. Tatiana è alta circa 1 metro e 55, capelli lunghi e lisci di colore rosso, occhi di colore azzurro. Al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto di colore grigio.