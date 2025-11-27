Città del sole aderisce a "Giocattolo Sospeso" per un Natale solidale

Iclienti di Città del sole potranno partecipare al progetto semplicemente acquistando un gioco da lasciare "sospeso" nei negozi. L'iniziativa ha quindi l'obiettivo di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale

Città del sole aderisce per la seconda volta a "Giocattolo Sospeso" che lo scorso anno aveva permesso di raccogliere negli store della catena italiana oltre 1.500 giochi, dimostrando quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Quest'anno cresce il numero di punti vendita aderenti, che superano i 50 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, rendendo ancora più magiche le festività natalizie per tanti bambini in difficoltà.

L'iniziativa che si ispira alla tradizione napoletana del "caffè sospeso"

Da sempre in prima linea nella promozione del gioco educativo e della cultura della solidarietà, Città del Sole ha scelto di supportare il progetto di Assogiocattoli, trasformando i suoi negozi in punti di raccolta per i giochi destinati a bambini che ne hanno bisogno grazie al contributo di enti benefici ben radicati sul territorio. L'iniziativa benefica Giocattolo Sospeso si ispira alla tradizione napoletana del "caffè sospeso". I clienti di Città del sole potranno partecipare al progetto semplicemente acquistando un gioco da lasciare "sospeso" nei negozi. Saranno enti ed associazioni a fare in modo che vengano recapitati a migliaia di famiglie e bambini in difficoltà.