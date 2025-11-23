Genova, accoltella l'ex compagna e fugge: trovato nella notte

Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune in provincia di Genova. L'aggressione era avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, colpita con più fendenti dall'uomo prima di scappare nei boschi. La donna, trasportata in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

Era in fuga da diverse ore ma è stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova. Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune sempre in provincia di Genova. L'aggressione era avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, colpita con più fendenti dall'uomo prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini che avevano sentito delle urla.

L'intervento dei carabinieri ed il ritrovamento

Sul luogo erano intervenuti i carabinieri oltre ad un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima era stata trovata con sei ferite ed era stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Martino con l’elisoccorso. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse, come detto, nel cuore della notte. L'uomo è stato trovato, infatti, in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.