Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, accoltella l'ex compagna e fugge: trovato nella notte

Cronaca
©Ansa

Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune in provincia di Genova. L'aggressione era avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, colpita con più fendenti dall'uomo prima di scappare nei boschi. La donna, trasportata in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

ascolta articolo

Era in fuga da diverse ore ma è stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova. Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune sempre in provincia di Genova. L'aggressione era avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, colpita con più fendenti dall'uomo prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini che avevano sentito delle urla.

L'intervento dei carabinieri ed il ritrovamento

Sul luogo erano intervenuti i carabinieri oltre ad un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima era stata trovata con sei ferite ed era stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Martino con l’elisoccorso. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.  Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse, come detto, nel cuore della notte. L'uomo è stato trovato, infatti, in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

 

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i colloqui Ue-Usa e Ucraina...

15 foto

Genova, accoltella l'ex compagna e fugge: trovato nella notte

Cronaca

Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune...

Donna accoltellata a Qualiano, arrestato l'ex compagno

Cronaca

L'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. L'accoltellamento è avvenuto nella zona del...

Terremoto Irpinia, nel 1980 la tragedia che causò oltre 2.500 morti

Cronaca

Il 23 novembre 1980, alle ore 19.34, un sisma di magnitudo di 6.9 colpì la Campania, la...

20 foto
Terremoto Irpinia

Donna accoltellata da un uomo nel Napoletano, è in gravi condizioni

Cronaca

L'accoltellamento è avvenuto nella zona del parco Cerqua a Qualiano. Sono intervenuti i...

Cronaca: i più letti