Uomo arrestato per pedopornografia a Ravenna: mille file sul telefono

Aveva oltre mille file a contenuto pedopornografico nel telefono: per questo motivo un uomo di 79 anni residente nel Ravennate è stato arrestato dalla polizia e attualmente si trova ai domiciliari. A far scattare l’allarme è stata una donna, impiegata di un istituto di trasferimento di denaro, alla quale l’uomo aveva consegnato il cellulare per farsi assistere in alcune operazioni. La donna, accorgendosi della presenza di materiale illecito, ha immediatamente informato la questura. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sequestrato lo smartphone e alcune sim, rinvenendo i file tra le conversazioni.