Uomo arrestato per pedopornografia a Ravenna: mille file sul telefono

Pedopornografia, uomo arrestato a Ravenna: aveva mille file sul telefono

Cronaca
©Ansa

Adare l'allarme è stata un'impiegata di un istituto di trasferimento di denaro alla quale l'uomo aveva dato il telefono per farsi supportare in alcune operazioni. Gli agenti hanno sequestrato lo smartphone e hanno trovato i file illeciti tra le conversazioni

Aveva oltre mille file a contenuto pedopornografico nel telefono: per questo motivo un uomo di 79 anni residente nel Ravennate è stato arrestato dalla polizia e attualmente si trova ai domiciliari. A far scattare l’allarme è stata una donna, impiegata di un istituto di trasferimento di denaro, alla quale l’uomo aveva consegnato il cellulare per farsi assistere in alcune operazioni. La donna, accorgendosi della presenza di materiale illecito, ha immediatamente informato la questura. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sequestrato lo smartphone e alcune sim, rinvenendo i file tra le conversazioni. 

In attesa di convalida

Al 79enne, oltre alla detenzione di materiale pedopornografico, è contestata anche la recidiva reiterata specifica. Difeso dall'avvocato Francesco Papiani, l'uomo è ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip di Ravenna, fissata per domani.

