Incidenti lavoro, camionista muore schiacciato da muletto nel Milanese

Ennesimo incidente sul lavoro. Un uomo ha perso la vita questa mattina a Gessate, in provincia di Milano, dopo essere stato travolto da un muletto. La vittima, 61 anni, è morta sul posto: inutile l’intervento dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando a quanto ricostruito, l’uomo è rimasto schiacciato tra il camion con cui era giunto sul posto, in via Friuli, e un muletto che si è ribaltato. A dare l’allarme, poco dopo le 11.30, sono stati gli altri operai che hanno assistito all’incidente: un collega è stato portato all'ospedale in stato di shock. Sul posto la Polizia Locale di Gessate e l'Ats che indagano sull’accaduto.