Guasto su AV Firenze-Bologna, problema risolto. Ritardi oltre due ore

Guasto sull'AV Firenze-Bologna, problema risolto. Ritardi oltre due ore

l servizio di Infomobilità di Trenitalia, segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa che registrano ritardi e spostamenti di stazioni, nel tentativo di recuperare parte dei tempi di viaggio. Problemi anche per Italo, con ritardi al momento fino a 155 minuti nel nodo bolognese

Ore difficili sulla rete ferroviaria dell'Alta Velocità a causa di un guasto alla linea tra Firenze e Bologna, con pesanti ritardi per i convogli. La circolazione è ora in graduale ripresa ma persistono i disagi - con tempi di percorrenza anche superiori a due ore e mezza - per un inconveniente tecnico nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia, segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa che registrano ritardi e spostamenti di stazioni, nel tentativo di recuperare parte dei tempi di viaggio. E' il caso di convogli di passaggio per il nodo della Capitale, che sono stati fatti fermare a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Problemi anche per Italo, con ritardi al momento fino a 155 minuti nel nodo bolognese.

