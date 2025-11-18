Ischia, uomo sordomuto picchiato per aver difeso un giovane dal branco

Dopo l'aggressione la vittima ha denunciato e gli agenti della Polizia hanno avvito un’indagine. Il giovane, di circa 30 anni, voleva salvare un ragazzo da un pestaggio che stava subendo all’esterno di un discobar vicino al porto. Uno dei quattro responsabili è già stato individuato

Le indagini della polizia

Gli agenti, coordinati dal vicequestore Ciro Re, hanno aperto un fascicolo nel tardo pomeriggio di lunedì dopo la denuncia dell'uomo affetto da sordomutismo. Interrogando alcuni testimoni sono venuti a sapere del soprannome con cui è conosciuto uno dei quattro aggressori, elemento che li ha messi sulla strada giusta per individuare lui e gli altri protagonisti della rissa. L'esame delle immagini registrate ha fatto il resto. All'inizio del filmato, che dura poco più di due minuti e mezzo, si vedono i quattro accanirsi sulla prima delle due vittime dell'aggressione: il ragazzo è già crollato a terra ma viene comunque investito da una serie di pugni e calci, poi si vede l'altro uomo intervenuto in sua difesa, che cerca di avvicinarsi agli aggressori per fermarli ma viene bloccato da alcune ragazze, che si stanno allontanando dalla zona e che cercano di dissuaderlo dall'intervenire. L'uomo però si divincola e corre verso i quattro che stavano infierendo sul ragazzo esanime a terra, prova a fermarli ma diventa a sua volta bersaglio del branco che gli riserva lo stesso trattamento. Gli inquirenti sono fiduciosi di rintracciare, già nelle prossime ore, gli altri tre autori del pestaggio; per loro oltre alla denuncia per aggressione potrebbe scattare anche la proposta del Dacur, il provvedimento che vieta ai soggetti ritenuti pericolosi di frequentare determinate aree pubbliche.