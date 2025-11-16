Auto travolge pedoni e clienti bar nel Siracusano, 4 feriti

L'incidente è avvenuto questa mattina in piazza Quattro Canti a Priolo. Un'auto ha sbandato travolgendo diverse persone e terminando la sua corsa sul marciapiede. Un giovane in condizioni critiche è stato trasportato in elisoccorso a Catania, gli altri feriti sono invece stati ricoverati all'ospedale Umberto I di Siracusa

È di almeno quattro feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto questa mattina a Priolo, nel Siracusano. Un’auto, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe improvvisamente sbandato travolgendo pedoni e clienti seduti ai tavolini dei bar in piazza Quattro Canti: il veicolo ha poi urtato quattro vetture e terminato la sua corsa sul marciapiede dopo aver abbattuto arredi urbani. Immediato l'intervento di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e 118: due dei feriti sono stati portati via in codice rosso. Un giovane, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in elisoccorso a Catania, mentre gli altri sono stati portati all'ospedale Umberto I di Siracusa. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.