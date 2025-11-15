Brescia, 43enne muore schiacciato da trattore

L'uomo, originario del Ghana, lavorava da circa quindici anni per un'azienda agricola di Ome. Per lui non c'è stato nulla da fare: sarebbe morto all'istante sotto il peso del veicolo

Tragedia questa mattina nelle campagne nel Bresciano: un 43enne originario del Ghana è rimasto ucciso dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando durante il lavoro. L'uomo lavorava da circa quindici anni per un'azienda agricola di Ome. Per lui non c'è stato nulla da fare: sarebbe morto all'istante sotto il peso del trattore.