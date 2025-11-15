Offerte Black Friday
Donna accoltellata nel Varesotto, fermato il marito 80enne

Cronaca

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all'abitazione il marito, fermato dai carabinieri della compagnia di Luino

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese, colpita con diversi fendenti da arma da taglio. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno sentito gridare davanti all'abitazione il marito, fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie, uccidendola, prima di uscire di casa urlando. L'uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

