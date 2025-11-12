Franco Orsi, morto a 59 anni ex senatore FI

È morto all'età di 59 anni l'ex senatore ed ex vicepresidente di Regione Liguria Franco Orsi. È mancato improvvisamente ieri sera nella sua casa a Sassello. Orsi ha ricoperto diversi incarichi politici. La notizia della scomparsa ha suscitato sgomento in tutto il mondo politico, e non solo. Il presidente della Regione Marco Bucci ha inviato un messaggio di cordoglio ascolta articolo

È morto all'età di 59 anni l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona, Franco Orsi. Il politico, che aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005, ha avuto un malore che si è rivelato fatale ieri sera, nella sua abitazione di Sassello dove si era ritirato per allevare le mucche, scrive il Secolo XIX. Pochi giorni fa aveva postato un video sulla nascita di un vitellino.

Ha ricoperto diversi incarichi politici Orsi è stato senatore dal 2008 al 2014 con il Popolo della Libertà, vicepresidente di Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti, sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi (dal 2009 al 2019). Attualmente ricopriva l'incarico di amministratore unico di Albisola Servizi ed era membro del cda di Aps srl oltre che amministratore unico di un'azienda agricola a Sassello.

Bucci: “Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio” Lo ricorda il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore". "Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio - prosegue Bucci -, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore".