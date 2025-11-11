Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arezzo, bimbo di 4 anni intossicato da biscotti alla cannabis

Cronaca

Arrestato lo zio trentenne del bambino. Nella perquisizione a casa dell’uomo sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana già essiccata, oltre a una ventina di biscotti alla cannabis, conservati in freezer e identici a quelli ingeriti dal bambino

ascolta articolo

Un bambino di quattro anni è finito all'ospedale di Arezzo dopo aver mangiato alcuni biscotti “speciali” al sapore di cannabis. Tutto è accaduto nella giornata di ieri: il piccolo, improvvisamente colto da un malore e da perdita di conoscenza, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato dal personale del 118. Le analisi hanno subito rivelato una presenza elevata di sostanze cannabinoidi nel sangue e nelle urine.

A quel punto è scattata l’indagine della Squadra Mobile di Arezzo. Gli agenti, ascoltando la madre del bambino, hanno scoperto che i dolci erano stati preparati qualche giorno prima dallo zio del piccolo. Una scoperta che ha aperto le porte a un’inchiesta lampo.

La perquisizione in casa dello zio

La perquisizione a casa dell’uomo, un trentenne incensurato ma già segnalato per consumo di droga, ha portato a scovare in un capanno una serra artigianale ma perfettamente attrezzata, con lampade, ventilatori e fertilizzanti, destinata alla coltivazione di numerose piante di cannabis.

All’interno della casa sono stati sequestrati circa 600 grammi di marijuana già essiccata, oltre a una ventina di biscotti alla cannabis, conservati in freezer e identici a quelli ingeriti dal bambino.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato accompagnato in Questura. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato arrestato per detenzione, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990) e denunciato a piede libero per lesioni colpose.

Nel giudizio per direttissima celebrato oggi, l’arresto è stato convalidato; il processo proseguirà in un’udienza successiva, dopo la richiesta di un termine a difesa. Il bambino, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. 

Cronaca: Ultime notizie

Benno Neumair, la vita in carcere dopo omicidio dei genitori

Cronaca

Il 34enne, riconosciuto colpevole dell’uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, è...

Arezzo, bimbo di 4 anni intossicato da biscotti alla cannabis

Cronaca

Arrestato lo zio trentenne del bambino. Nella perquisizione a casa dell’uomo sono stati...

Milano, inchiesta su “cecchini del weekend” a Sarajevo: anche italiani

Cronaca

La Procura di Milano sta indagando per omicidio volontario plurimo aggravato da motivi abietti e...

Napoli, 25 casi di intossicazione da funghi. L'appello degli esperti

Cronaca

Il Centro Antiveleni del Cardarelli che ha ricevuto le segnalazioni, lancia un appello sul...

Alberto Bertone, morto a 59 anni fondatore di acqua Sant'Anna

Cronaca

Ad annunciarlo “con immenso dolore” con una nota  la famiglia, i dipendenti e i...

Cronaca: i più letti