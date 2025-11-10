Friarielli sott'olio richiamati per rischio botulino: cosa sapere

Oggetto del richiamo da parte del MInistero della salute sono i “Friarielli broccoli alla napoletana in olio di semi di girasole” prodotti e confezionati dalla ditta Sapurè nel proprio stabilimento di Pagani in provincia di Salerno. Il motivo la sospetta presenza di Clostridium Botulinum ascolta articolo

Un lotto di friarielli sott’sottolio confezionati è stato richiamato dal commercio in un supermercato di Pagani, in provincia di Salerno, a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di tossina botulinica nel prodotto. L’avviso di richiamo è stato reso dal Ministro della salute attraverso il proprio portale dedicato alle allerte alimentari ai richiami disposti dagli stessi produttori.

Sospetta presenza da Clostridium Botulinum Nel dettaglio, oggetto del richiamo sono i “Friarielli ‘broccoli alla napoletana in olio di semi di girasole” venduti a marchio “Sapurè, i sapori di Pina” in barattoli di vetro da 940 grammi ciascuno (pari a 1.062 ml). I friarielli ritirati dal commercio sono prodotti e confezionati dalla ditta Sapurè nel proprio stabilimento di Pagani in provincia di Salerno.

Il lotto interessato Il lotto interessato dal provvedimento di richiamo è quello con codice SAP/BR/85R e termine minimo di conservazione fissato al 30 marzo 2028. Come spiega l’avviso il ritiro dal commercio è stato disposto in via precauzione dallo stesso produttore per sospetta presenza di Clostridium Botulinum, vale a dire il batterio del botulino che produce delle neurotossine responsabili del botulismo.