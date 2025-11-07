Milano, incendio in un palazzo di 7 piani: morta una donna

Il rogo è scoppiato in via Rucellai 20. La vittima era una 80enne, gli altri residenti sono stati evacuati. Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un palazzo di sette piani in via Bernardo Rucellai 20, a Milano. Dalle prime informazioni una donna è morta, mentre diversi residenti sono stati evacuati. La vittima è un'anziana di 80 anni che abitava al piano rialzato dello stabile, da cui si sarebbero alzate le fiamme. Sul posto ci sono sei squadre dei vigili del fuoco, quattro ambulanze dell'Areu, un'auto infermieristica e un'automedica. Sono state valutate dal personale sanitario le condizioni di 6 residenti, ma nessuna persona è stata ospedalizzata.