Siena, trovata morta su un tetto la ragazza scomparsa da tre giorni

Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: la ragazza era scomparsa tre giorni fa

Cronaca
©Ansa

Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata senza vita su un tetto nella zona della Torre del Mangia. Le ricerche erano scattate lo scorso 29 ottobre, giorno successivo all’ultimo contatto che la ragazza aveva avuto con la madre che ha dato l’allarme

È stata trovata morta Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa da Monteroni d'Arbia, nel Senese, tre giorni fa. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto su un tetto non lontano dalla Torre del Mangia, a Siena, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’ultimo contatto della ragazza con la madre era stato lo scorso martedì, 28 ottobre, quando Miriam aveva chiamato la mamma dalla città. Non avendo più sue notizie, la famiglia il giorno successivo ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche che si sono concentrate in particolare a Siena.

©Ansa

