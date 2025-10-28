Vittorio Sgarbi al Tribunale Civile di Roma per udienza su sostegno

Offerte Sky
Vittorio Sgarbi al tribunale civile di Roma per l'udienza sull'amministratore di sostegno

©Ansa

Secondo la figlia di Sgarbi, il padre non sarebbe in grado di badare al meglio ai suoi interessi e di gestire autonomamente il suo patrimonio

Vittorio Sgarbi è entrato al tribunale civile di Roma per l'udienza necessaria a valutare la richiesta, presentata dalla figlia Evelina, di sottoporlo ad amministrazione di sostegno. Secondo la figlia, Vittorio Sgarbi, non sarebbe in grado di badare al meglio ai suoi interessi e di gestire autonomamente il suo patrimonio. La figlia di Sgarbi, entrando in tribunale, commenta: "Al momento non mi sento di dire nulla".

