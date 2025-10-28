Omicidio di Dolores Dori, si è costituito il consuocero

Offerte Sky
Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda, si è costituito il consuocero

Cronaca

L'uomo, un 50enne italiano, si trova ora in carcere. Si tratta del consuocero della vittima Dolores Dori, ferita all'interno del campo nomadi di Lonato del Garda (Brescia) il 2 ottobre e poi morta dopo essere stata abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano

È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d'arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda e poi lasciata fuori dall'ospedale di Desenzano dove è morta. Si tratta di Roberto Held un cittadino italiano del 1975, nei confronti del quale la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso un fermo di indiziato di delitto. Si tratta del consuocero della vittima. 

L'uomo si trova in carcere

L'uomo, ricercato da settimane, si è presentato spontaneamente presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, dove è stato sottoposto a fermo dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda. È stato trasferito in carcere.

Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima

