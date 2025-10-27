Monreale, coppia arrestata per abusi su minori: denuncia della figlia

I due finiti in manette hanno 30 e 44 anni. Le vittime, un bambino e una bambina, sono entrambe figlie biologiche della donna. Sequestrato dai carabinieri telefoni cellulari, personal computer e materiale informatico ritenuto utile alle indagini

Una coppia di 30 e 44 anni è stata arrestata a Monreale, nel Palermitano, per atti sessuali con minori. A denunciare è stata proprio una delle vittime, figlia biologica della donna, che ha contattato gli operatori del Telefono Azzurro a cui ha raccontato di essere stata abusata più volte.

Il racconto della minore e l’arresto

La ragazzina ha raccontato di essere stata costretta, insieme al fratello di qualche anno più grande anche lui figlio naturale dell'arrestata, a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia. Gli operatori del Telefono Azzurro hanno riferito tutto ai carabinieri. Sono iniziate le indagini, coordinate dalla Procura, che ha delineato, sullo sfondo di un profondo degrado e isolamento sociale, i contorni di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze. Nel corso delle perquisizioni nella casa della coppia, i militari hanno sequestrato telefoni cellulari, personal computer e materiale informatico ritenuto utile alle indagini, oltre all'appartamento in cui si sarebbero consumate le violenze. Tutti gli oggetti sono ora al vaglio degli inquirenti. I due bambini sono stati portati in una comunità protetta.