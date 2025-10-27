Assalto al bus, stop a trasferte dei tifosi basket di Rieti e Pistoia

Lo ha deciso il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ha stabilito la chiusura fino al 31 dicembre 2025 (per la società Pistoia basket 2000) e fino a fine stagione (per la società Rsr Sebastiani Rieti) dei settori ospiti degli impianti sportivi dove si disputano gli incontri in trasferta. Domani a Cesano i funerali dell'autista del pullman Raffaele Marianella

Stop alle trasferte per i tifosi delle squadre di basket di Pistoia e Rieti. Lo ha deciso il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ha stabilito la chiusura fino al 31 dicembre 2025 (per la società Pistoia basket 2000) e fino a fine stagione (per la società Rsr Sebastiani Rieti) dei settori ospiti degli impianti sportivi dove si disputano gli incontri in trasferta. La decisione arriva a seguito dell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia del 19 ottobre scorso, nel quale è morto l'autista 65enne Raffaele Marianella. Per l'agguato sono in carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato, tre ultrà della Sebastiani basket di Rieti.

Il provvedimento del Ministero dell'Interno

Il documento del Ministero dell'interno proclama anche il divieto della vendita di biglietti per accedere agli impianti sporitivi nei confronti di persone residenti a Pistoia e a Rieti. Il provvedimento stabilisce anche che l'episodio del 19 ottobre scorso, durante l'incontro di Rieti-Pistoia al PalaSojuourner di Rieti, prima con tentativi di contatto tra le tifoserie poi con l'agguato al pullman dei tifosi pistoiesi, "determina gravi conseguenze sulla tutela dell'incolumità pubblica" e il "concreto rischio di reiterazione di analoghi comportamenti".

Domani i funerali di Raffaele Marianella

Si svolgeranno domani, martedì 28 ottobre, alle 11.30, nella chiesa di S. Sebastiano in via della stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella. Il 65enne, secondo quanto ha stabilito l'autopsia, è morto a causa delle gravi ferite riportate tra collo e torace dopo che un sasso, scagliato dalla strada, sfondando il vetro, lo ha raggiunto dove sedeva.

Sindaco di Rieti proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato l'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per il 28 ottobre, nel giorno dei funerali di Marianella. "Nel giorno del lutto cittadino, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta, sono sospesi tutti gli eventi pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle sedi universitarie e in tutti gli uffici pubblici verrà osservato un minuto di raccoglimento alle ore 11.30 in concomitanza all'avvio delle esequie", fa sapere il Comune di Rieti. "L'amministrazione comunale, inoltre, invita tutti i cittadini a manifestare il proprio cordoglio partecipando al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune", hanno riferito.