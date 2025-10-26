Offerte Sky
Ischia, precipita elicottero telecomandato di 2 metri: un denunciato

Un 58enne aveva pericolosamente innalzato e messo in volo sul centro abitato il "giocattolo" lungo 1 metro e 70 dal peso di 8 chili

Ieri sera a Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato un 58enne del posto. Poco prima l’uomo aveva pericolosamente innalzato e messo in volo sul centro abitato un elicottero telecomandato lungo 1 metro e 70 dal peso di 8 chili. L’aeromodello è precipitato a via De Luca e fortunatamente non ci sono stati danni. L’elicottero, danneggiato, è stato sequestrato

