Due giovani accoltellati in centro a Milano, uno gravissimo

Cronaca

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito al bacino e sotto all'orecchio ed è in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva del Niguarda. L'altro giovane è stato invece ferito alla testa lievemente

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all'orecchio, portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L'altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani.

