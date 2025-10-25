Offerte Sky
Chiesa, la richiesta del Sinodo: "La Cei riconosca la comunità Lgbtq+"

L'assemblea sinodale della Chiesa italiana ha approvato il documento nel quale si legge che la Cei dovrebbe "superare l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società” e impegnarsi “a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana”

L'assemblea sinodale della Chiesa italiana promuove l'inclusione e l'accompagnamento delle persone Lgbtq+. La notizia arriva a seguito dell'approvazione del documento di sintesi del Cammino sinodale, nel quale si legge che la Cei dovrebbe "superare l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società” e impegnarsi “a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana”.

Il documento

Il documento invita la Cei anche a “sostenere con la preghiera e la riflessione le 'Giornate' promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e transfobia, etc.)", si legge ancora tra le proposte.

Le proposte dell'assemblea sinodale

Per quanto riguarda il ruolo delle donne, questo è uno degli ambito che maggiormente caratterizza il documento approvato a stragrande maggioranza. Tuttavia, il singolo paragrafo relativo alla promozione del diaconato delle donne è quello che ha ricevuto meno voti favorevoli. Il paragrafo recita così: "Che la Cei sostenga e promuova progetti di ricerca di Facoltà teologiche e associazioni teologiche per offrire un contributo all'approfondimento delle questioni relative al diaconato delle donne avviato dalla Santa Sede". I voti favorevoli sono stati 625, 188 quelli contrari.

