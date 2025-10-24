Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Titolare ditta nel napoletano precipita da 7 metri in cantiere e muore

Cronaca

L'uomo è caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto

ascolta articolo

Incidente sul lavoro mortale, questa mattina, a San Vitaliano, nel Napoletano, dove un uomo di 68 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di sette metri. I carabinieri della stazione di San Vitaliano e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole. A perdere la vita è stato il titolare di una ditta edile, caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante: l'uomo é precipitato da oltre 7 metri ed è morto sul colpo. Sono in corso indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto.

Cronaca: Ultime notizie

Titolare ditta nel napoletano precipita da 7 metri in cantiere e muore

Cronaca

L'uomo è caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di...

Ostia, vetri nelle lasagne in rosticceria: madre e figlia in ospedale

Cronaca

La donna vittima ell'episodio è ricoverata da cinque giorni. I medici hanno trovato un pezzo di...

Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

Cronaca

La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo...

Luciana Ronchi, oggi interrogatorio ex marito per convalida del fermo

Cronaca

La gip Lorenza Pasquinelli deciderà sulla convalida del fermo e il carcere per l'uomo...

A Bruzzano, periferia di Milano, una camminata silenziosa in memoria di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a coltellate dall'ex compagno, Milano, 23 Ottobre 2025. Tra i presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e monsignor Giuseppe Vegezzi, ANSA/Andrea Fasani

Venduta Casa Vianello, acquistata da Pier Silvio Berlusconi

Cronaca

Sebbene la cifra esatta della transazione non sia stata resa nota, il secondogenito del Cavaliere...

Cronaca: i più letti