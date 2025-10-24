Titolare ditta nel napoletano precipita da 7 metri in cantiere e muore

L'uomo è caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto

Incidente sul lavoro mortale, questa mattina, a San Vitaliano, nel Napoletano, dove un uomo di 68 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di sette metri. I carabinieri della stazione di San Vitaliano e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole. A perdere la vita è stato il titolare di una ditta edile, caduto mentre era in corso un sopralluogo in un cantiere nell'area di un distributore di carburante: l'uomo é precipitato da oltre 7 metri ed è morto sul colpo. Sono in corso indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto.