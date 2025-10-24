Offerte Sky
Omicidio Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, si trova all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. Secondo "Dentro la notizia", la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani. Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta nella villetta di famiglia nel Pavese dal fidanzato. Il 24enne è condannato per l'omicidio con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti sul dna ritrovato sotto le unghie della vittima, sugli oggetti sequestrati all'epoca dei fatti, sulle impronte nella casa. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Pm: “Soldi per scagionare Sempio”

