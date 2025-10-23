'Ndrangheta, sequestro beni a imprenditore vicino a boss Morabito

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

'Ndrangheta, sequestro beni per un milione a imprenditore vicino boss Morabito

Cronaca

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di oltre 914 mila euro a un imprenditore della locride operante nel settore delle onoranze funebri: è considerato all'interno del gruppo criminale un uomo violento e per questo apprezzato dai capi, nonché pronto a intervenire per tutelare il clan

ascolta articolo

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 914.000 euro a un imprenditore della Locride attivo nel settore delle onoranze funebri. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria. L'imprenditore è stato condannato in via definitiva nel 2019 per 416 bis, ed è affiliato alla cosca Morabito Bruzzaniti Palamara del territorio di Africo tra Samo, Brancaleone e Bianco che fa capo al boss Giuseppe Morabito detto Tiradritto. Per la cosca, l'uomo si è occupato del recupero delle armi e piu' in generale dell'organizzazione di incontri mafiosi e della gestione dei rapporti con altre famiglie criminali.

Trovate  nel suo appartamento molte armi pronte all'uso

L'imprenditore viene descritto "come uomo violento, apprezzato ed elogiato dai capi, pronto a intervenire per tutelare il suo onore oltraggiato da appartenenti ad altre cosche". Nel corso dell'indagine che ha condotto alla sua condanna definitiva, sono state ritrovate nel suo appartamento numerose armi, pronte all'uso, come rimedio più efficace nella risoluzione di conflitti di natura associativa. 

Approfondimento

Padre di Elisabetta Gregoraci denunciato per violenze dalla ex

Sequestrati beni per un milione di euro

Complesse e articolate investigazioni e verifiche documentali, hanno fatto emergere un illecito compendio di ricchezza nella disponibilità dell'imprenditore, il cui valore è risultato decisamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dichiarata. Per questo il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'applicazione del sequestro dei beni riconducibili all'uomo, costituiti da 10 immobili nonché da conti correnti, libretti di deposito, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni e relative disponibilità, per un valore complessivamente stimato per quasi 1 milione di euro.

Cronaca: Ultime notizie

Droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti

Cronaca

Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari per traffico di droga....

'Ndrangheta, sequestro beni a imprenditore vicino a boss Morabito

Cronaca

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

La guerra tra Russia e Ucraina spicca nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con i...

16 foto

Savona, truffa da 5 milioni: 112 raggirati da consulente bancaria

Cronaca

Una consulente finanziaria in pensione, cancellata dall’albo dal 2014, è stata posta ai...

Omicidio Sacchi, definitive le condanne: 3 anni a Anastasiya Kylemnyk

Cronaca

Chiuso definitivamente il caso dell’uccisione del ragazzo ammazzato a Roma nella notte tra il 23...

Cronaca: i più letti