Padre di Elisabetta Gregoraci denunciato per violenze dalla ex

Mario Gregoraci, 75 anni, è stato denunciato dall’ex compagna Rosita Gentile, 57 anni, per stalking e maltrattamenti. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la donna ha ripercorso la vicenda raccontando di episodi in cui il padre di Elisabetta Gregoraci l’ha insultata, picchiata, le ha strappato i capelli, l’ha sbattuta a terra, minacciandola anche di morte. Una vita d’inferno durata 12 anni, fatta di botte, gelosia feroce e pedinamenti, cui Gentile ha messo fine rivolgendosi alle autorità.

La denuncia

La donna, di professione fashion designer, si era anche rifugiata in Canada per circa tre mesi, ma al ritorno la relazione era ricominciata con episodi ancora più violenti. “Era diventato più prepotente. Un giorno gli dissi che ero rimasta incinta. È andato su tutte le furie. Diceva che mi dovevo liberare del bambino, perché lui non lo voleva. Gli ho detto che non volevo abortire. Ero in condizioni di gestirlo da sola, così come ho fatto con l’altra mia figlia. Ero io che mantenevo lui finanziariamente. Un giorno accecato dall’ira nonostante fossi ai primi mesi di gestazione, mi ha sbattuto a terra, e sono andata a sbattere con il ventre sul bracciolo del divano. Sono quasi svenuta, mentre lui continuava ad oltraggiarmi. Ho perso il bambino", ha raccontato Gentili al quotidiano.

L’udienza preliminare del processo si terrà il prossimo 5 novembre. La procura di Catanzaro aveva chiesto i domiciliari per Gregoraci ma il gip ha prima disposto la misura del divieto di avvicinamento alla donna, con controllo attraverso braccialetto elettronico, poi sostituita con quella del divieto di dimora dell’indagato nei comuni di Soverato e Davoli.