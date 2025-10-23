L'imprenditore si è spento nella sua casa di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. I funerali si terranno sabato 25 ottobre nel duomo del paese. "Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady", si legge nel comunicato con cui l'azienda ha annunciato la morte del suo presidente

Nerino Grassi, fondatore del marchio di calze Golden Lady, è morto all’età di 94 anni. L’imprenditore, presidente di una delle più importanti aziende del settore, si è spento ieri, 22 ottobre, nella sua casa di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. A dare l’annuncio è stato lo stesso gruppo Golden Lady con un comunicato inviato alla Gazzetta di Mantova e pubblicato sul sito online. I funerali si terranno sabato alle 9,30 nel duomo dello stesso paese mantovano.

"Golden Lady Company spa, insieme a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annuncia con immenso dolore la scomparsa del proprio presidente, Nerino Grassi, avvenuta il 22 ottobre 2025" si legge nel comunicato. "Fondatore dell'azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia, scomparsa il 6 agosto 2021, Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria". "Figura carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma anche per l'intero distretto industriale - continua la nota - Nerino Grassi lascia un'impronta indelebile nella storia dell'impresa italiana. Golden Lady Company spa si unisce al cordoglio della famiglia, custodendo con riconoscenza e rispetto l'eredità umana e imprenditoriale del suo fondatore".