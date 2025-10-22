Esplora tutte le offerte Sky
Val Pusteria, incidente con elicottero sul Gruppo di Fanes

Cronaca

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites

ascolta articolo

Sono in corso le operazioni di soccorso sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria per un incidente con un elicottero. Sul posto si stanno recando l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nella zona sopra il rifugio Fanes erano in corso lavori boschivi, ma per il momento non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica dell'incidente e le sue conseguenze.

I soccorsi

Sul posto si stanno anche recando gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza. L'intervento è molto complesso, anche perché ormai è tramontato il sole.  Gli elicotteri di emergenze in Alto Adige, i tre Pelikan e l'Aiut Alpin Dolomites, sono dotati di visori notturni di ultima generazione che consentono di volare in montagna anche con il buio. 

L'Aiut Alpin Dolomites, uno dei pionieri dell'elisoccorso in montagna in Italia, ora si cimenta anche nel volo notturno, Bolzano, 11 gennaio 2017. Dopo un lungo iter burocratico, Ã¨ arrivato l'ok dell'Enac per la fase di addestramento. ANSA / Aiut Alpin Dolomites +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
Intervento notturno Aiut Alpin Dolomites

