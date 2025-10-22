Trentino, muore operaio travolto da mezzo pesante a Borgo Valsugana

La vittima era un camionista sloveno di 46 anni che lavorava per una ditta esterna. L'uomo, stando alle prime informazioni, era sceso dal suo mezzo in un punto di manovra nel piazzale di scarico dove è vietato transitare a piedi ed è stato travolto da un altro mezzo pesante. Inutili i soccorsi

Incidente sul lavoro in Trentino. Un operaio è morto schiacciato da un mezzo pesante questa mattina nelle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana. L’intervento dei vigili del fuoco, chiamati alle 7,30, non è servito a salvare la vita dell’uomo, un camionista sloveno di 46 anni, travolto dal mezzo in manovra nel piazzale dello stabilimento produttivo. L'incidente, stando a quanto si apprende, ha coinvolto due mezzi. I Vigili del fuoco volontari hanno supportato il personale sanitario di Trentino Emergenza, giunto con un'ambulanza e l'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Indagano i carabinieri

Stando alle prime informazioni, la vittima è un autista di camion che lavorava per una ditta esterna che fornisce i materiali ferrosi all'acciaieria. Nel piazzale dello stabilimento vi è un punto di raccolta dove i camion scaricano ed è in funzione una pala meccanica che sposta e sistema quanto viene scaricato. Pare che la vittima fosse scesa dal suo mezzo in un’area in cui non è possibile transitare a piedi e che sia stata travolta dall’altro mezzo in movimento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana e gli ispettori dell'Uopsal che indagano sulle cause dell'incidente, cercando di accertare come mai la vittima si trovasse in quel punto di manovra.